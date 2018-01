Boneco gigante de Troinha se prepara para tomar conta das ladeiras de Olinda

Há poucos dias do lançamento, o boneco gigante do cantor MC Troinha passa pelos últimos retoques no ateliê de Sílvio Botelho, no Sítio Histórico de Olinda. Sob o olhar atento e cuidados do artista plástico, a peça recebe reparos para ser apresentado na próxima sexta-feira (19), no Clube Atlântico, e desfilar pelas ladeiras da cidade na segunda-feira de Carnaval.

Em entrevista ao LeiaJá, Troinha contou que está curioso para conferir o resultado. "Desde que recebi a notícia e visitei o Sílvio pela primeira vez, não paro de pensar no resultado. Essa é a maior homenagem que eu posso receber. Minha mãe passou o ano de 2017 falando que eu iria virar boneco gigante. Ela dizia que eu estava tão falado e o resultado seria um boneco meu", revelou.

Diante de tamanha expectativa e entusiasmo, Troinha cogitou carregar o próprio boneco pelas ruas de Olinda. No entanto, sua presença durante o carnaval será ao lado da peça nas ladeiras da cidade histórica. "E queria carregar o meu boneco, mas é muito grande, é maior que eu. Deve ser bem pesado”, brincou.

O gigante terá mais de três metros de altura e seu peso deve ultrapassar os 15 Kg. A peça será apresentada nesta sexta-feira (19), durante show do Mc e convidados no Clube Atlântico, em Olinda. Sílvio Botelho ralata que a criação do boneco surgiu pelo apelo dos fãs. "A ideia não foi minha, mas do fã clube dele. Então, eu tive que fazer", explica. A réplica gigante de Troinha se junta a grandes artistas como Ariano Suassuna, Alceu Velença, Ivete Sangalo e Maestro Spok.