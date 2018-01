12 clássicos atemporais que não podem faltar no Carnaval

Algumas músicas atravessam gerações e são sempre lembradas na folia, sendo mais cantadas até do que os hits do momento

Todo ano os foliões 'elegem' o grande hit do Carnaval, que normalmente é tida como a música do momento. No entanto, a maioria dessas canções costumam ficar no passado com a chegada de novos carnavais, e não repercutem tanto como antes. Por outro lado, alguns sucessos da música brasileira podem até não serem considerados o grande hit do momento, mas atravessam gerações e seguem firmes e fortes na boca do povo, sendo cantados ano após ano.

Alceu Valença é um dos maiores ícones do Carnaval, e também um dos cantores que mais emplacou sucessos atemporais. Além dele, Ivete Sangalo e É O Tchan também marcaram a folia com seus axés inesquecíveis. Relembre diferentes clássicos do Carnaval que nunca podem faltar na folia:

1. Hino do Elefante de Olinda

A música é, sem dúvidas, a mais tocada durante o período carnavalesco. Todos os foliões, entre turistas e locais, entoam os versos desse verdadeiro hino olindense sempre com muita alegria pelas ladeiras, declarando amor à Cidade Alta. “Salve o teu Carnaval!”.

2. Voltei Recife – Alceu Valença

Se a primeira é um hino do carnaval de Olinda, ‘Voltei Recife’ pode ser considerada uma das músicas mais marcantes da festa na capital vizinha. Apesar de muitos terem dificuldade em cantar o trecho mais acelerado da canção, todos se entusiasmam e soltam a voz quando ela começa a tocar, levados pela saudade que os trouxe pelo braço.

3. Tropicana – Alceu Valença

Alceu Valença pode muito bem ser considerado um dos maiores ícones da folia pernambucana. Não a toa, o cantor tem inúmeras canções que são lembradas ano após ano em todos os carnavais. Como não cabiam todas na lista, ‘Morena Tropicana’ foi a escolhida para fechar o pódio das suas músicas carnavalescas.

4. A Praieira – Chico Science

“Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor” é um dos versos mais cantados de Chico Science, e a música representa até os dias atuais o Mangue Beat perpetuado pelo falecido cantor. ‘A Praieira’ tem presença garantida nas ladeiras de Olinda principalmente no Bloco Mangue Beat, conhecido como o bloco da lama.

5. Chuva de Sombrinhas – André Rio

Os versos mais conhecidos da canção fazem qualquer folião se identificar: “O frevo fervendo ao sol do meio-dia / Quarenta graus de vassourinhas / Ai que calor, ô, ô”. Por essas e outras o sucesso de André Rio tem espaço garantido no Carnaval.

6. Madeira do Rosarinho - Capiba

O desabafo composto por Capiba é um clássico do Carnaval. A canção pode não ser tão animada quanto as outras, mas tem um lugar especial no coração dos pernambucanos, que cantam sempre com muito sentimento a música do bloco carnavalesco de mesmo nome.

7. Frevo Mulher – Zé Ramalho

A música de Zé Ramalho é outro clássico, e já foi regravada até por grandes artistas regionais como Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, em uma parceria que não tinha como dar errado.

8. Sou Praiero - Jammil

Tanto a música quanto sua coreografia são muito presentes nos carnavais pelo Brasil. Porque eu sou brasileiro. “Eu sou do litoral / Eu sou do mundo inteiro, inteiro! Eu sou do carnaval!”, como canta Jammil, representando vários brasileiros.

9. Pau Que Nasce Torto – É o Tchan

O grupo de axé não poderia deixar de parecer nessa lista, ainda mais sendo donos de diversos sucessos que são a cara do Carnaval. Entre eles está a música que canta “Segura o tchan / Amarra o tchan / Segura o tchan tchan tchan than”, que já embalou a dança de muitos foliões.

10. Água Mineral - Timbalada

A letra é curta e muito chiclete, e é sempre lembrada no Carnaval, ainda mais diante do calorão e sede que os foliões passam durante as festas. Além disso, é muito animada e ótima para se divertir enquanto dança.

11. Pequena Eva – Banda Eva

Independente da geração ou do vocalista da Banda Eva, essa canção sempre será a mais marcante. Até hoje ela mantém sua presença firme e forte pelos carnavais do Brasil, seja na voz de Ivete Sangalo, de Saulo ou de Felipe Pezzoni.

12. Poeira – Ivete Sangalo

Por fim, um dos maiores símbolos do Carnaval brasileiro precisava entrar com uma canção marcante. São inúmeros sucessos da cantora baiana, e ‘Poeira’ é um dos que mais se mantém presentes até os dias atuais, seja em qual festa for.