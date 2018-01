Recife já tem Rei Momo e Rainha do Carnaval 2018

A partir de agora, Renato Arthur Luz de Queiroz e Sabrina Feliciano da Silva tem a missão de representar o carnaval recifense pelos bairros da capital pernambucana e nos desfiles das agremiações. O casal participou na última sexta-feira (26), da final do concurso da Prefeitura do Recife que elege todos os anos um Rei Momo e Rainha do Carnaval e acabaram vencendo a competição.

Sabrina tem apenas 18 anos e é moradora da Ilha de Joaneiro, na Zona Norte. A nova rainha concorreu ao título ao lado de outras 14 mulheres. Já Renato mora no bairro de Areias, na Zona Oeste, tem 25 anos e disputou com mais 12 candidatos.

Durante o concurso, todos os 28 candidatos foram avaliados de acordo com critérios como desenvoltura, atitude, postura, simpatia, elegância em palco, apresentação, criatividade, empolgação e conhecimentos da cultura carnavalesca.

Sabrina conquistou o título de majestade na primeira vez em que concorreu ao título. Já Renato é o primeiro rei negro a assumir a coroa do carnaval do Recife. Os vencedores levam para casa um prêmio de R$ 20 mil mais uma viagem com tudo pago para Madrid, na Espanha. Além da missão de comandar os quatro dias da festa do Momo, abrindo e fechando a programação.