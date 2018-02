Conheça a história das máscaras carnavalescas no Minuto Folia

Programa desta semana reconta a trajetória de um dos acessórios indispensáveis na Folia de Momo

A edição desta terça-feira (30) do “Minuto Folia” traz a origem do uso das máscaras durante os festejos carnavalescos. Você sabia que, no início, o que hoje é tradição já gerou problemas até com a polícia? Além de incidentes, o acessório também causou bastante empatia entre os foliões, tanto que ganhou até bailes exclusivos para os mascarados, muitos são realizados até os dias atuais.

Saiba todos os detalhes dessa história no “Minuto Folia”, que é apresentado pela jornalista Giselly Menezes e publicado diariamente durante o período carnavalesco aqui, no LeiaJá: