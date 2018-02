Vanessa da Mata será uma das atrações no desfile do Galo da Madrugada

Foto: Hivor Danierbe/LeiaJáImagens/Arquivo

Os foliões já estão na contagem regressiva para comemorar os 40 anos do Galo da Madrugada. Na manhã desta terça-feira (6), foi divulgada toda a programação e as atrações dos trios que estarão no 41° desfile do bloco. Mais de 40 artistas irão se apresentar durante as nove horas e meia de duração do percurso, sendo parte em cima do trio e outros no Camarote Oficial do Galo da Madrugada.

Entre os artistas, está a cantora Vanessa da Mata, que faz aniversário no dia 10 e é uma das convidadas do Maestro Spok. "Não existe presente melhor do que cantar para mais de dois milhões de pessoas, além da televisão. Venham conosco, venham para o Galo da Madrugada para começarmos o ano com sucesso e comemorar meu aniversário", disse Vanessa em um vídeo enviado ao bloco.

A concentração do Galo acontece a partir das 9h, na Travessa do Forte das Cinco Pontas, seguindo pela Rua Imperial, Avenida Dantas Barreto, Avenida Sul, Rua Saturnino de Brito, Rua Imperial, Rua do Muniz, Avenida Dantas Barreto, Praça da Independência, Avenida Guararapes e Rua do Sol.

Para manter a segurança dos foliões, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), está concluindo o plano de manutenção preventiva da rede elétrica, que consiste em podas de árvores, novos pontos com espaçadores e a sinalização com bandeirolas na rede de tensão. No dia do desfile, a concessionária estará com 33 equipes destruídas nas pelas ruas do Centro do Recife e 80 profissionais posicionados em locais estratégicos, para orientar a população sobre os perigos de subir em postes e marquises próximas à fiação.

Confira o vídeo que a cantora enviou a produção do Galo: