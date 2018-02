Anitta para show e dá bronca em homem que roubava foliões no seu bloco

Cantora passou um sermão e indicou aos policiais o suspeito que teria roubado uma das foliãs

Foto: Reprodução/Twitter

Anitta reuniu famosos e anônimos, neste sábado (17), para curtir o Bloco das Poderosas, no Rio de Janeiro. A cantora comandou o trio e animou a multidão além de, também, ter prestado auxílio à polícia na prisão de um suspeito de assalto. Do alto do trio a cantora identificou uma situação de roubo, parou a apresentação e alertou ao efetivo que fazia a segurança do evento.

Ao notar um roubo acontecendo no meio do público, Anitta parou a música e passou uma bronca no suspeito: "Eu também não tinha condições de ter as minhas coisas mas eu não pegava de ninguém. Não importa onde a gente nasceu, e infelizmente se a gente não teve as mesmas oportunidades, a gente tem que ralar mais, mas a gente não pode pegar o que é dos outros. É por isso que a cidade fica do jeito que está. A gente tem que se divertir, ser feliz, sem brigar com os outros. Se Deus quiser, um dia vai mudar, mas a gente não pode roubar o que é dos outros", disse a cantora.

Por fim, Anitta indicou aos policiais um rapaz de cabelo vermelho que teria tomado o celular de uma foliã que brincava no bloco. O vídeo do momento em que a artista para o trio está rodando a internet, assim como fotos do suspeito sendo apreendido pela polícia.