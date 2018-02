Depois da folia carioca, Bruna Marquezine curtiu o Carnaval ao lado de Neymar

Foto: Bruna desfilou no Rio e correu para a França para curtir o namorado

Bruna Marquezine causou bastante neste Carnaval e ainda conseguiu tempo para namorar. A atriz estreou como musa do Bloco da Favorita, no Rio de Janeiro, e teve a foto mais curtida no Instagram do período. Em seguida, ela viajou para a França para encontrar o namorado, Neymar. Ela contou como foi seus dias de folia em uma entrevista para o programa Vídeo SHow, na última sexta (16).