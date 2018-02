Sem preocupação, políticos pernambucanos curtiram o Carnaval

Quem disse que os políticos pernambucanos iriam ficar acuados em participar do Carnaval no Estado diante do cenário de insatisfação do povo para com eles se enganou. O fato é que muitos aproveitaram os dias de folga para brincar na folia e outros para 'aparecer', aproveitando que as pessoas estavam em um clima mais positivo por ser uma das festas mais esperadas do ano.

Em especial o governador Paulo Câmara (PSB) e o prefeito Geraldo Julio (PSB), muitas vezes juntos, andaram e cumprimentaram os foliões no meio da rua. O governador visitou diversas cidades pernambucanas. Também teve quem aproveitasse para curtir camarotes privados como o ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), que parecia em nada preocupado. Junto à sua esposa, ele prestigiou uma das festas mais caras, o “Carvalheira na Ladeira”.

Deputados como Silvio Costa Filho (PRB), Edilson Silva (PSOL), Teresa Leitão (PT) e muitos outros também entraram no ritmo. A vereadora do Recife Marília Arraes, cotada para disputar o Governo de Pernambuco, também cumpriu uma agenda vasta durante o carnaval. Arraes chegou a divulgar sua participação no Bloco do Movimento Sem Terra (MST), em Olinda, e voltou a defender o ex-presidente Lula.

Em entrevista ao LeiaJá, a cientista política Priscila Lapa afirma que essa época é um “prato cheio” para os políticos demarcarem seu território e firmarem as suas imagens diante do povo. No entanto, ela alertou que “o tiro pode sair pela culatra” porque as pessoas percebem auqueles que 'forçam a barra'.