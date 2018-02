Tapume cai sobre foliões durante bloco de Claudia Leitte

Cantora chegou a parar a apresentação e pedir ajuda no apoio

Foto: Alfredo Filho/SECOM/Fotos Públicas

Um imprevisto aconteceu, neste sábado (10), durante o desfile do Bloco Largadinho, no qual a cantora Claudia Leitte comemorava os 10 anos de carreira. Durante o show, o tapume que protegia um monumento por onde o bloco passava começou a cair sobre os foliões. O incidente aconteceu na Avenida 23 de maio, em São Paulo.

Claudia Leitte chegou a parar a apresentação e pedir ajuda no apoio. Houve tumulto e briga no momento. Por determinação da Prefeitura de São Paulo, o bloco também parou de cantar quando passou em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa.

A organização do evento estima que 2 milhões de pessoas participaram do bloco e cantaram junto a Claudinha os seus maiores sucessos. A cantora aproveitou para beijar em cima do trio o marido Marcio Pedreira, que a acompanhava.

Em entrevista concedida ao G1, ela falou que iria fazer uma “big festa” nas ruas de São Paulo. “Fico muito feliz que o carnaval de Salvador veio para cá. Só não dá para trazer o mar, mas a vibe é a da Bahia”, garantiu.